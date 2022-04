Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare une folie à 150M€ pour Mbappé !

Publié le 7 avril 2022 à 16h15 par A.M. mis à jour le 7 avril 2022 à 16h18

Alors que Kylian Mbappé a révélé l'existence de nouveaux éléments concernant son avenir, il s'agirait d'une offre exceptionnelle de dernière minute du PSG.

Dimanche soir, après sa démonstration contre Lorient (5-1), Kylian Mbappé a lâché un message fort sur son avenir. « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres. Je n’ai pas envie de me tromper, j’ai envie de faire le bon choix. Après je sais que pour les gens, ça tarde un peu, on en parle tous les jours », confiait-il au micro de Prime Vidéo . Depuis, ces fameux nouveaux éléments ne cessent de faire parler et de nombreuses informations circulent à ce sujet.

Le PSG dégaine une offre à 150M€ pour Mbappé