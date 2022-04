Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier sensible de l’été est déjà réglé pour Longoria !

Publié le 7 avril 2022 à 13h30 par G.d.S.S. mis à jour le 7 avril 2022 à 13h31

Annoncé avec insistance sur le départ l’été prochain alors que sa relation avec Jorge Sampaoli semble s’être considérablement détériorée ces dernières semaines, Arkadiusz Milik a lâché un indice de taille sur son avenir, et le buteur polonais de l’OM ne semble pas envisager de partir.

Partira, partira pas ? Depuis l’été dernier, la situation personnelle d’Arkadiusz Milik (28 ans) à l’OM ne cesse de faire couler beaucoup d’encre puisque le buteur polonais a été annoncé dans le viseur de plusieurs grosses écuries ces derniers mois (Juventus Turin, FC Séville, Atlético de Madrid, Torino…), mais Pablo Longoria se montre très clair depuis un moment maintenant sur l’avenir de l’ancien joueur de Naples : « On a toujours parlé de l’opération Milik comme d’une opération compliquée. Mais c’est un joueur qui, à la fin, sera la propriété de l’OM » , avait rappelé le président de l’OM en décembre dernier dans les colonnes de L’Equipe, faisant référence à la fin du prêt de Milik en juin prochain qui se soldera donc par son transfert définitif à l’OM. Mais son avenir passera-t-il forcément par le club phocéen une fois cette échéance passée ?

Milik est toujours au cœur des rumeurs…

Arkadiusz Milik semble bien moins épanoui cette saison à l’OM, notamment en raison de son temps de jeu qui a fortement diminué étant donné que Jorge Sampaoli ne lui offre plus le même statut de titulaire indiscutable que la saison passée à la pointe de l’attaque phocéenne. Une situation qui fait logiquement couler beaucoup d’encre, et qui affole la presse italienne dans l’optique d’un éventuel retour de Milik en Serie A la saison prochaine. Néanmoins, comme l’a déjà assuré le président Pablo Longoria, l’international polonais devrait rester la saison prochaine, et l’ambassadeur de l’OM Basile Boli a d’ailleurs confirmé cette tendance dimanche dernier au micro de Téléfoot. Mais qu’en est-il dans l’esprit du principal intéressé ?

« Envie de jouer la C1 avec l’OM »