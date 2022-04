Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvel indice de taille sur l’avenir de Milik !

Publié le 3 avril 2022 à 14h10 par G.d.S.S. mis à jour le 3 avril 2022 à 14h13

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu’il n’affiche pas une belle entente avec Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik pourrait finalement rester à l’OM cet été à en croire les propos de Basile Boli.

« Je n’ai pas voulu partir, ni à ce mercato, ni celui d’avant, je suis bien dans ce club (…) Pour le moment, je suis sous contrat avec l’OM et je ne me concentre que sur ça », avait clairement indiqué Arkadiusz Milik en février dernier sur sa situation personnelle à l’OM, et alors qu’il ne fait plus forcément office de titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli, le buteur polonais n’exclut pas forcément de partir en fin de saison dans son discours. La presse italienne s’en donne d’ailleurs à cœur joie en évoquant les différentes pistes en cas de départ de Milik cet été, et pourtant, son avenir pourrait finalement passer par l’OM.

Boli voit Milik rester à l’OM