Mercato - Real Madrid : Enorme coup de froid pour deux grosses ventes de Perez !

Publié le 3 avril 2022 à 14h00 par D.M.

A en croire la presse étrangère, Dani Ceballos serait proche du Bétis, tandis que Luka Jovic pourrait rebondir en Serie A. Mais en réalité, aucun offre n'aurait été formulée pour les deux joueurs.

Désireux de réunir Kylian Mbappé et Erling Haaland la saison prochaine, le Real Madrid va devoir alléger sa masse salariale. Pour cela, le club espagnol envisagerait de se séparer de plusieurs joueurs lors du prochain mercato estival. Et deux ventes semblaient bien engagées pour les dirigeants merengue . Certains médias espagnols avaient évoqué un accord entre Dani Ceballos et le Bétis. Quant à Luka Jovic, encore décevant cette saison, il serait proche d'une arrivée à Milan.

Aucune offre pour Jovic et Ceballos