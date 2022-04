Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aucun doute sur l’issue du feuilleton Mauricio Pochettino !

Publié le 7 avril 2022 à 15h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ en fin de saison vu la tournure des évènements ces dernières semaines au PSG, Mauricio Pochettino ne sera vraisemblablement pas conservé. D’autant qu’il reste une place à aller chercher cet été sur le banc de touche de Manchester United…

Alors que cette saison du PSG s’avère être une nouvelle fois un échec dans son objectif ultime qui est de remporter la Ligue des Champions, cela risque fortement de boucher au sein du club de la capitale. En attendant quel sera l’issue finale du feuilleton Kylian Mbappé qui ne cesse d’alimenter les rubriques mercato avec la fin de son contrat avec le PSG en juin prochain, d’autres cas sensibles devront être géré par le direction du club de la capitale chez les joueurs, tels que Neymar, Lionel Messi ou encore les éléments qui jouent beaucoup moins comme Mauro Icardi, Layvin Kurzawa et Colin Dagba. Mais la question de l’entraîneur va également se poser pour la suite du projet QSI au PSG.

Pochettino bientôt out… vers MU ?

En toute logique, avec l’échec du PSG face au Real Madrid dès le stade des 8es de finale de la Ligue des Champions, Mauricio Pochettino ne devrait pas être conservé par sa direction. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dès le mois de décembre dernier, l’option Zinedine Zidane s’avère être prioritaire depuis Doha, au Qatar, pour remplacer Pochettino sur le banc du PSG. De plus, alors que Manchester United est annoncé depuis plusieurs mois comme le point de chute prioritaire dans l’esprit de l’entraîneur argentin, les dernières tendances dégagées par la presse anglaise affirment qu’Erik Ten Hag n’est pas la grande priorité des Red Devils et que Pochettino conserve toutes ses chances d’être choisi en fin de saison. Un challenge XXL, qui lui permettrait donc de rebondir immédiatement après son départ programmé du PSG. Mais que souhaite vraiment Mauricio Pochettino ?

Il se verrait bien rester au PSG