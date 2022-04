Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le ton est donné dans le dossier Pochettino !

Publié le 7 avril 2022 à 13h15 par Th.B.

Contrairement à ce qui a été avancé dans la presse anglaise, Erik Ten Hag n’aurait pas encore remporté la course au poste d’entraîneur de Manchester United. Après son éventuel départ du PSG cet été, Mauricio Pochettino aurait toujours son mot à dire et le dénouement de ce feuilleton ne serait pas imminent.

Dans le cadre du prochain mercato, le PSG devrait prendre la décision de se séparer de Mauricio Pochettino. Pour ce qui est de sa succession, les pistes Zinedine Zidane, Antonio Conte ou encore Simone Inzaghi seraient appréciées de la direction parisienne, avec une préférence certaine pour Zidane. Mais qu’en est-il de l’avenir de Pochettino ? Manchester United serait sa priorité comme Le Parisien le révélait dernièrement en affirmant que l’Argentin aurait déjà la tête au club mancunien.

Ten Hag n’aurait pas remporté la course, Pochettino toujours dans le coup