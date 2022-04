Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour l’avenir de Pochettino !

Publié le 7 avril 2022 à 0h45 par B.C.

Annoncé comme l’un des favoris pour débarquer à Manchester United, Mauricio Pochettino devrait finalement se faire devancer par Erik ten Hag, la faute à sa situation contractuelle et aux derniers résultats décevants du PSG.

Mauricio Pochettino pourrait tout perdre cet été. Comme vous l’a annoncé le10sport.com dès le mois de novembre, l’Argentin est loin de faire l’unanimité au sein du PSG, et les doutes se sont accentués avec l’élimination du club dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ainsi, le départ de Pochettino semble inéluctable, et une destination se précisait déjà pour lui. À la recherche d’un nouvel entraîneur, Manchester United s’intéresse à l’ancien technicien de Tottenham depuis de longs mois, mais à en croire The Telegraph , la direction des Red Devils a finalement décidé de miser sur Erik ten Hag en fin de saison. Une préférence qui se confirme.

Pourquoi Manchester United va recaler Pochettino