Mercato - Barcelone : Xavi s’enflamme pour le dénouement de ce dossier prioritaire !

Publié le 7 avril 2022 à 0h00 par La rédaction

Après de longues négociations, le FC Barcelone devrait boucler la prolongation de Ronald Araujo jusqu’en 2026. De quoi combler Xavi, l’entraîneur du Barça.

Le FC Barcelone ne perd pas de temps. Alors que les recrutements d’Andreas Christensen et Franck Kessié seraient bouclés, le club catalan continue ses emplettes. D’autres profils sont ciblés par Joan Laporta pour renforcer l’effectif de Xavi, mais l’une des priorités était de prolonger Ronald Araujo. Vu la profondeur de banc limitée dans le secteur défensif, étendre le contrat de l’international uruguayen devenait primordial. Et ce serait désormais chose faite.

«Le club a un défenseur central pour dix ans ou plus»