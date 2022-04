Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Mauricio Pochettino...

Publié le 6 avril 2022 à 19h45 par A.M.

Alors qu'il semblait faire partie du duo final pour le poste de manager de Manchester United, Mauricio Pochettino aurait finalement été devancé par Erik ten Hag.

Bien qu'il soit en fin de contrat en juin 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino ne sera probablement plus sur le banc parisien la saison prochaine. Et pour cause, l'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid semble avoir scellé son avenir d'autant plus qu'il n'a jamais réellement réussi à mettre sa patte sur le jeu du PSG. Les nombreuses rumeurs de départ dont il a fait l'objet ces derniers mois ne plaident pas non plus en sa faveur. Mauricio Pochettino est notamment régulièrement annoncé du côté du Manchester United.

Manchester United aurait choisi Erik ten Hag