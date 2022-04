Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 8 avril 2022 à 8h15 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé aurait reçu une nouvelle offre colossale du PSG pour prolonger. Une information loin d’être confirmée par tous.

Comme vous l’a révélé le10sport.com, rien n’est décidé pour l’avenir de Kylian Mbappé. Ce dimanche, le Bondynois a d’ailleurs reconnu qu’il n’avait pas pris sa décision, tout en ouvrant la porte à une possible prolongation au PSG. « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres. Je n’ai pas envie de me tromper, j’ai envie de faire le bon choix. Après je sais que pour les gens, ça tarde un peu, on en parle tous les jours », a-t-il annoncé sur Prime Vidéo . Parmi les « nouveaux éléments » cités par Kylian Mbappé, il pourrait notamment y avoir une offre faramineuse du PSG. Selon le journaliste Guillem Balague, le club de la capitale proposerait 150M€ à sa star pour l'inciter à rester deux années supplémentaires, mais de son côté, Foot Mercato apporte une version bien différente.

Pas d’offre XXL pour Mbappé ?