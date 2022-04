Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un retournement de situation pour l’avenir de Pochettino ?

Publié le 8 avril 2022 à 7h45 par B.C.

Ciblé par Manchester United, Mauricio Pochettino semble avoir été devancé par Erik Ten Hag, annoncé comme le grand favori. Mais du côté des Red Devils, on assure pourtant que rien n’est décidé concernant l'identité du futur entraîneur.

Malgré son engagement avec le PSG jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino semble condamné à un départ cet été. Dès le mois de novembre, le10sport.com vous révélait que l’Argentin était menacé en interne, et sa situation ne s’est pas arrangée avec l’élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour rebondir, une destination semblait toute trouvée puisque Manchester United avait fait de Pochettino l’une de ses priorités pour le poste d’entraîneur. Cependant, Erik Ten Hag est annoncé avec insistance chez les Red Devils , incitant le club à réagir.

Manchester United lâche ses vérités pour son entraîneur