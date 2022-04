Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino avait un désavantage pour son avenir !

Publié le 8 avril 2022 à 0h45 par La rédaction

Si Mauricio Pochettino est dans les petits papiers de Manchester United, Erik ten Hag serait favori, et Ralf Rangnick aurait même validé son profil.

Arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain en janvier 2021, Mauricio Pochettino devrait prochainement faire ses valises. En effet, éliminé de la Coupe de France ainsi que de la Ligue des Champions dès les 8èmes de finale, le PSG réalise une saison bien en deçà de ses objectifs initiaux, ce qui remet fortement en cause la place de l’Argentin sur le banc parisien. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leonardo se penche déjà sur la succession de Pochettino depuis le mois de novembre, et ce dernier est de son côté régulièrement associé à Manchester United. Cependant, si l’entraineur de 50 ans est annoncé sur le banc des Red Devils , Erik ten Hag serait bien le favori, et serait déjà validé en interne.

Rangnick a validé Erik ten Hag