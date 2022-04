Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Neymar, Zahavi veut faire venir une autre star au PSG !

Publié le 8 avril 2022 à 8h45 par T.M.

Alors que Robert Lewandowski pourrait bien quitter le Bayern Munich dans les semaines à venir, l’avenir du Polonais pourrait notamment s’écrire du côté du PSG.

Cet été, beaucoup de choses vont changer au PSG, que ce soit en interne, sur le banc de touche, mais également au sein de l’effectif parisien. Tous les regards sont notamment tournés vers Kylian Mbappé. Alors qu’on y croit de plus en plus pour une prolongation, un départ vers le Real Madrid reste tout de même encore d’actualité pour le Français. Si tel était le cas, le PSG devrait alors remplacer Mbappé. Plusieurs noms circulent dont celui de Robert Lewandowski. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich, le Polonais plait au club de la capitale comme le10sport.com avait pu vous l’expliquer l’été dernier et en coulisse, les pions avancent pour cette possible opération.

Merci Zahavi ?