Mercato - PSG : Dans quel club jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ?

Publié le 8 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

Toujours dans le flou pour son avenir, Kylian Mbappé n'a visiblement toujours pas choisi son prochain club. Où évoluera l'attaquant du PSG la saison prochaine ?

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a fait une partie de son retard dans les discussions avec Kylian Mbappé alors que le Real Madrid semblait idéalement placé. D'ailleurs, l'attaquant français a lui-même confirmé que tout était ouvert pour son avenir. « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres. Je n’ai pas envie de me tromper, j’ai envie de faire le bon choix. Après je sais que pour les gens, ça tarde un peu, on en parle tous les jours », assurait-il au micro de Prime Video . Mais quel club choisira Kylian Mbappé ?

Quelles options pour Mbappé ?