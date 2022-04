Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Benzema débarque dans l’opération de l’été !

Publié le 8 avril 2022

Karim Benzema pourrait bien jouer un grand rôle dans les dossiers Mbappé et Haaland, qui sont au centre des préoccupations du PSG et du Real Madrid.

Il reste moins de trois mois avant la fin du contrat qui lie Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et le temps presse. Comme nous vous avons révélé sur le10sport.com, une prolongation est toujours possible, mais il existe également un accord de principe avec le Real Madrid... où Karim Benzema est prêt à l’accueillir les bras ouverts ! Coéquipiers en équipe de France, les deux attaquant pourraient le devenir en club la saison prochaine et cette optique ne semble pas déplaire à l’ancien de l’OL. « Avec Mbappé, on s’entend bien car on sait ce que l’autre va faire. Par exemple, on aime tous les deux aller à gauche mais on n’y sera jamais tous les deux en même temps : l’autre viendra à l’intérieur, ou prendra la profondeur… » a expliqué Benzema, lors d’un récent entretien accordé à L’Équipe « Il pourrait le troisième élément du Real Madrid avec Vinicius et moi ? Oui, je le dis souvent… J’aime jouer avec lui en sélection et j’aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu’on marquerait le double de buts. On peut-être même le triple ! (rires) ». Mais les rêves de Florentino Pérez ne semblent pas s’arrêter à Mbappé, puisque le président du Real Madrid voudrait porter un deuxième coup au PSG en raflant la mise pour Erling Haaland, qui est selon nos informations l’un des noms appréciés du côté de Doha.

Vinicius, le nouveau lieutenant de Mbappé ?

Pourtant, entre Kylian Mbappé, Karim Benzema et Erling Haaland il pourrait y avoir embouteillage en attaque au Real Madrid. Il ne faut d’ailleurs pas oublier Vinicius Jr, qui après une adaptation compliquée affiche un excellent niveau cette saison et semble être un joueur sur lequel le Real Madrid souhaite désormais compter. AS assure d’ailleurs qu’une grosse offre de contrat serait en préparation pour le Brésilien, que tout le monde voit comme un pendant de Mbappé dans l’attaque madrilène. Ils sont d’ailleurs les seuls à pouvoir évoluer sur les côtés, puisque Benzema comme Haaland sont clairement attirés par l’axe du terrain.

