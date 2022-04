Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar se lance dans une opération à 230M€ pour Mbappé !

Publié le 8 avril 2022 à 12h30 par A.C.

Le Paris Saint-Germain n’a pas abandonné l’espoir de prolonger Kylian Mbappé et semble prêt à dépenser sans compter, afin de l’éloigner du Real Madrid.

Kylian Mbappé n’a pas de prix. Après avoir refusé jusqu’à 180M€ l’été dernier, le Paris Saint-Germain court le risque de le perdre gratuitement dans moins de trois mois... mais rien n’est encore joué. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que le vent a tourné dans ce dossier des plus délicats. Après l’énième élimination en Ligue des Champions, Mbappé a commencé à se rapprocher à nouveau d’un PSG qui n’a jamais coupé les discussions, en dépit de plusieurs échecs cuisants. Ses propos après la victoire sur le FC Lorient lors de la dernière journée de Ligue 1 (5-1), n’ont fait que confirmer cette tendance et ont redonné confiance au PSG tout en effrayant le Real Madrid ! « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix » avait-il lancé, au micro de Prime Video . « Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres. Je n’ai pas envie de me tromper, j’ai envie de faire le bon choix. Après je sais que pour les gens, ça tarde un peu, on en parle tous les jours ». La presse espagnole semble en effet beaucoup moins optimisme qu’auparavant concernant l’arrivée de Mbappé à Madrid et certains parlent même d’un transfert renvoyé à l’été 2023. Il faut dire que le PSG a sorti les grands moyens...

Une prime à la signature de 150M€, plus un salaire de 40M€