Mercato - PSG : Xavi Simons, Michut... Pochettino envoie un gros message à ses pépites !

Publié le 8 avril 2022 à 19h15 par D.M.

Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino a annoncé qu'Edouard Michut et Xavi Simons, qui se posent des questions sur la suite de leur aventure au PSG, pourraient obtenir du temps de jeu.

Le soucis est identifié depuis plusieurs années. A chaque mercato, des jeunes joueurs, issus pour la plupart du centre de formation, décident de quitter le PSG afin de retrouver du temps de jeu ailleurs. Certains sont vite parvenus à progresser à l'étranger, donnant des regrets aux dirigeants parisiens. On peut citer l'exemple de Kingley Coman, mais aussi celui de Christopher Nkunku. Cette année encore, Leonardo va devoir faire tout son possible pour conserver ses meilleurs espoirs. En fin de contrat avec le PSG, Xavi Simons et Edouard Michut n'ont toujours pas prolongé et souhaitent obtenir des garanties sportives.

« On espère que les jeunes puissent avoir plus d'espace et montrer leurs qualités »