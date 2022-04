Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse cinglante de Pochettino sur le cas Neymar !

Publié le 8 avril 2022 à 14h15 par G.d.S.S. mis à jour le 8 avril 2022 à 14h17

Malgré les nombreuses spéculations sur l’avenir de Neymar au PSG, Mauricio Pochettino monte au créneau pour son attaquant brésilien et affiche un discours rassurant le concernant.

Depuis l’élimination du PSG face au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions, les spéculations vont bon train concernant Neymar, et certaines informations ont même remis en cause son avenir dans la capitale. Pourtant, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, ni la direction du PSG ni Neymar n’envisagent de mettre un terme à leur collaboration, et Mauricio Pochettino a confirmé cette tendance.

« Le PSG l’a recruté pour ses qualités, elles sont là »