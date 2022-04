Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est maintenant ou jamais pour cette piste XXL de Leonardo !

Publié le 8 avril 2022 à 13h30 par A.C.

Après avoir été tout proche de débarquer en 2020, Sergej Milinkovic-Savic semble à nouveau intéresser le Paris Saint-Germain, avec Leonardo qui aurait relancé les contacts avec son entourage.

C’est un nom que l’on ne connait que trop bien au Paris Saint-Germain. Toujours très au fait de ce qui se passe en Serie A, Leonardo n’est pas passé à côté de l’explosion de Sergej Milinkovic-Savic. Ce dernier a souvent été une cible du directeur sportif du PSG, qui s’est toutefois toujours heurté aux montants exagérés réclamés par la Lazio. Connu pour être un négociateur des plus tenaces, le président Claudio Lotito a toujours espéré pouvoir tirer 100 ou 150M€ d’une éventuelle vente de Milinkovic-Savic, ce qui a fait capoter toute négociation. Mais la situation a bien changé ! La crise du Covid-19 a miné l’économie du football et la Lazio n’est plus en position de force, puisqu’elle a besoin d’argent. Un besoin qui pourrait encore plus s’accentuer en cas de non-qualification en Ligue des Champions, un objectif qui semble pour le moment compromis.

La Lazio a décidé de vendre Milinkovic-Savic

La Gazzetta dello Sport confirme cette tendance dans son édition de ce vendredi, mais va plus loin... en donnant le départ de Sergej Milinkovic-Savic pour quasiment acté. D’après les informations du quotidien, les dirigeants laziali prépareraient un grand recrutement en accord avec Maurizio Sarri, qui se serait vu confier les clés du projet. La barre a été fixée à 6 ou 7 recrues pour renforcer l’effectif actuel et pour cela, la Lazio aurait décidé de vendre Milinkovic-Savic. Le Paris Saint-Germain semble être en première ligne, mais d’autres clubs pourraient venir gêner Leonardo dans ce dossier, puisqu’en Italie on parle notamment de la Juventus et de Manchester United.

Kezman discute déjà avec le PSG et Manchester United