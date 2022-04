Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’enflamme pour l’arrivée de Jorge Sampaoli !

Publié le 8 avril 2022 à 13h10 par T.M.

Il y a un peu plus d’un an à l’OM, Jorge Sampaoli était nommé entraîneur à la place d’André Villas-Boas. Un choix que ne regrette en aucun cas Pablo Longoria.

Le calme est revenu à l’OM. En effet, il y a un an, les turbulences étaient énormes sur la Canebière. En février 2021, suite au mercato hivernal et l’arrivée notamment d’Olivier Ntcham, André Villas-Boas avait décidé de remettre sa démission. Pablo Longoria s’est alors mis en quête d’un nouvel entraîneur pour l’OM et pour cela, il est allé chercher Jorge Sampaoli au Brésil, où il officiait à l’Atlético Mineiro.

« Le choix de Jorge est le choix d’une personne passionnée »