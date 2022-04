Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare la succession de Milik !

Publié le 8 avril 2022 à 4h00 par A.M.

En quête de renforts en vue de la saison prochaine, l'OM s'intéresserait à Martín Satriano, actuellement prêté par l'Inter Milan à Brest.

En cas de qualification en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille devrait s'activer sur le mercato afin de rivaliser sur la scène européenne. Dans cette optique, l'OM pourrait bien se mettre en quête d'un nouveau buteur. Et pour cause, l'avenir d'Arkadiusz Milik reste incertain à cause de sa relation avec Jorge Sampaoli, et Pablo Longoria aurait identifié sa priorité.

Satriano dans le viseur de l'OM ?