Mercato : Maxime Lopez a la cote sur le marché des transferts !

Publié le 8 avril 2022 à 11h23 par La rédaction mis à jour le 8 avril 2022 à 11h25

Barré par la concurrence à l’OM, Maxime Lopez s’éclate à Sassuolo depuis 18 mois. A tel point que l’ancien olympien serait le joueur le plus courtisé du club italien.