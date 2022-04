Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti reçoit la candidature d'un buteur !

Publié le 8 avril 2022 à 9h30 par La rédaction

Prêté à Getafe, Borja Mayoral va retrouver le Real Madrid ce week-end en Liga. L’occasion pour l’attaquant espagnol d’évoquer un éventuel retour définitif au sein de son club formateur.

A Madrid, tout le monde ou presque semble avoir oublié Borja Mayoral. Depuis 2015 et ses débuts en professionnel, l’attaquant de 25 ans n’a disputé que 33 matchs avec le Real Madrid. Mayoral enchaîne les prêts : en Allemagne, en Italie et bien sûr en Espagne. Pour le moment, l’international espoir espagnol n’a toujours pas trouvé un club dans lequel il pouvait s’épanouir à 100%. Ce qui ne l’empêche pas de rêver et d’imaginer un retour au Real Madrid.

« Jouer pour Madrid est l'un de ces rêves »