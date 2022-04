Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup dur dans le feuilleton Ousmane Dembélé ?

Au sein du FC Barcelone on semble toujours croire en une prolongation d’Ousmane Dembélé, dont le contrat se termine dans moins de trois mois. Pourtant, la situation ne semble pas évoluer dans le bon sens...

Prolongera ? Ne prolongera pas ? Après avoir semblé résigné cet hiver, en venant même à réclamer haut et fort son départ, le FC Barcelone a repris espoir concernant une prolongation d’Ousmane Dembélé. L’arrivée de Xavi aurait vraisemblablement changé pas mal de choses et le Barça a récemment fait le voyage jusqu’à Marrakech, afin d’y rencontrer l’agent de Dembélé. En attendant, le Paris Saint-Germain a bougé et semble bien parti pour souffler l’ailier français au club catalan à la fin de la saison. D'ailleurs, le PSG a récemment vu un énorme obstacle comme Chelsea être éjecté de ce dossier brûlant !

Un RDV au Maroc qui n’a servi à rien