Mercato - PSG : Ces révélations fracassantes sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 8 avril 2022 à 17h15 par D.M.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Kylian Mbappé n'a encore signé aucun contrat avec le Real Madrid. Mais en Espagne, son arrivée ne fait pas le moindre doute.

Interrogé sur son avenir dimanche dernier, Kylian Mbappé a maintenu le flou sur son avenir. Le joueur de 23 ans a annoncé qu'il n'avait pris encore aucune décision. Il hésite toujours entre un départ au Real Madrid et une prolongation de courte durée avec le PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Mbappé n'exclut pas de rester dans la capitale la saison prochaine, malgré l'intérêt persistant du Real Madrid. Mais en Espagne, l'issue de ce feuilleton ne fait plus le moindre doute.

Mbappé n'a pas encore signé avec le Real Madrid, mais...