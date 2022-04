Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle colossal se précise dans cette opération à 70M€ !

Publié le 9 avril 2022 à 0h45 par A.C.

Performant depuis son départ en Serie A, Rafael Leao pourrait retrouver la Ligue 1 la saison prochaine avec le PSG... même si l’AC Milan ne semble pas du tout vouloir s’en séparer pour le moment !

Si le vent a tourné pour Kylian Mbappé, ce n’est pas encore gagné. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain reprend espoir pour la prolongation de sa star, dont le contrat se termine le 30 juin prochain. Pourtant, le PSG se prépare également au pire scénario et cherche donc un potentiel remplaçant à Mbappé, qui pourrait prendre sa place aux côtés de Lionel Messi et Neymar. Plusieurs noms sont évoqués ces dernières semaines, mais en Italie on pense que la solution pourrait venir de Jorge Mendes, qui aimerait placer Rafael Leao au PSG à la fin de la saison.

Leao et Milan veulent continuer ensemble