Mercato - Real Madrid : Un premier couac pour cette grosse vente ?

Publié le 8 avril 2022 à 13h00 par A.C.

Comme son ancien coéquipier Théo Hernandez, Marco Asensio pourrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison pour se relancer à l’AC Milan.

Il était considéré comme la perle de la formation madrilène et ses débuts ont été très encourageants. Pourtant, Marco Asensio ne semble pas avoir pleinement satisfait le Real Madrid, avec Vinicius Jr qui a pris le dessus et une arrivée de Kylian Mbappé qui pourrait obscurci son avenir. Ainsi, ces dernières semaines la presse italienne parle d’un possible départ vers l’AC Milan, qui avec Théo Hernandez ou encore Brahim Diaz a bouclé plusieurs opérations récemment avec le Real Madrid. Le contrat d’Asensio se termine d’ailleurs dans une quinzaine de mois et une prolongation ne semble pas du tout être au programme.

Asensio priorité de Milan pour cet été, mais...