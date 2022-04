Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La vérité éclate enfin pour Carlo Ancelotti !

Publié le 8 avril 2022 à 12h00 par A.C.

Ces dernières semaines la presse espagnole a évoqué un possible départ de Carlo Ancelotti, dont le contrat se termine en 2024... et qui ne devrait pas quitter le Real Madrid !

Revenu l’été dernier, Carlo Ancelotti réalise un excellent travail au Real Madrid. Son équipe caracole en effet en tête de la Liga et après la victoire lors du quart de finale face à Chelsea (1-3) est plus que jamais proche du dernier carré de la Ligue des Champions. Pourtant, en Espagne on a bien parlé d’un possible départ après l’un des seuls faux pas d’Ancelotti cette saison, avec la gifle reçue dans le Clasico face au FC Barcelone (0-4). Des pistes menant à Thomas Tuchel ou même à Massimiliano Allegri ont été évoquées, mais Ancelotti ne devrait pas du tout bouger à la fin de la saison.

Il n'a jamais été question d’un départ d’Ancelotti