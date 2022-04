Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eden Hazard va faire capoter les plans de Florentino Pérez !

Publié le 8 avril 2022 à 18h30 par Th.B.

Invité à prendre la porte cet été par Florentino Pérez, Eden Hazard irait à l’encontre de la volonté de son président, persuadé de pouvoir réussir au Real Madrid et souhaitant ne pas chambouler ses habitudes avant la Coupe du monde.

Afin d’alléger la masse salariale du Real Madrid pour potentiellement accueillir Kylian Mbappé ou encore Erling Braut Haaland, Florentino Pérez aurait un plan précis pour Eden Hazard. Cette semaine, AS révélait que le président de la Casa Blanca songerait sérieusement à laisser filer l’ailier belge, qui n’est pas perçu comme Carlo Ancelotti comme étant un titulaire indiscutable, en attestent ses neuf titularisations cette saison avec le Real Madrid. Le projet du club merengue serait simple : profiter de la totale confiance du sélectionneur Roberto Martinez en Eden Hazard pour l’amener au Qatar pour le Mondial en novembre prochain pour qu’il ait du temps de jeu, tout en l’ayant prêté en parallèle pour l’intégralité de la saison prochaine à un club intéressé par ses services pour que le Real Madrid puisse le vendre au prix fort lors du mercato estival de 2023. Encore faudrait-il que le président Florentino Pérez lui trouve un point de chute et que le principal intéressé soit enclin à l’idée de quitter le Real Madrid…

Arsenal volerait une nouvelle fois à la rescousse de Florentino Pérez !

Ce vendredi, Foot Mercato a confirmé la tendance évoquée par AS ces derniers jours. En outre, le média français a affirmé qu’un club de Premier League serait prêt à accueillir Eden Hazard. Mais l’identité de l’équipe en question est la plus grande rivale de Chelsea, où il a passé sept saisons de sa carrière : Arsenal. Les premiers échanges auraient d’ailleurs déjà eu lieu entre les décideurs des Gunners et le clan Hazard. Cette semaine, Arsenal aurait même pris une nouvelle fois la température pour une éventuelle opération sous forme d’un prêt d’une saison, comme les Gunners l’ont fait par le passé avec Dani Ceballos et plus récemment avec Martin Odegaard qui a définitivement signé en faveur du club du nord de Londres à l’intersaison. Ce qui pourrait faire les affaires de Florentino Pérez. Cependant, Eden Hazard ne voudrait pas faciliter la vie du président du Real Madrid.

Eden Hazard ne voudrait pas quitter le Real Madrid !