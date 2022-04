Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti a tout prévu pour Eden Hazard !

Publié le 8 avril 2022 à 17h00 par Th.B.

N’étant pas indispensable dans les plans de Carlo Ancelotti, Eden Hazard serait susceptible de plier bagage cet été pour rejoindre un club anglais sur la forme d’un prêt d’une saison.

Alors qu’il se trouve derrière Vinicius Jr dans la hiérarchie des attaquants dans l’esprit de Carlo Ancelotti, Eden Hazard pourrait ne pas s’éterniser du côté du Real Madrid. Arrivé à l’été 2019, l’international belge n’est jamais parvenu à pleinement s’imposer à la Casa Blanca en raison de problèmes physiques qui l’ont régulièrement éloignés des terrains. En marge du prochain mercato, le Real Madrid semblerait être prêt à temporairement se séparer d’Eden Hazard.

Un départ en prêt pour une saison ?