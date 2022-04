Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier prend position pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 8 avril 2022 à 15h15 par T.M.

Chacun a son mot à dire pour l’avenir de Kylian Mbappé. Ce vendredi, c’est Christophe Galtier qui a livré sa position concernant la star du PSG.

Aujourd’hui au PSG, Kylian Mbappé arrive toutefois au terme de son contrat. Et actuellement, le flou est total concernant l’avenir de l’international français. Va-t-il prolonger ? Rejoindra-t-il le Real Madrid ? Aujourd’hui, tous les scénarios sont possibles, mais l’idée de le voir continuer avec le PSG prend de plus en plus d’ampleur comme le10sport.com vous l’a expliqué. D’ailleurs, en Ligue 1, on espère voir Mbappé continuer dans la capitale comme l’a bien expliqué Christophe Galtier.

« Il faut croiser les doigts, tout le monde doit croiser les doigts »