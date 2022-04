Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino interpelle Kylian Mbappé pour son avenir !

Publié le 8 avril 2022 à 13h45 par G.d.S.S. mis à jour le 8 avril 2022 à 14h49

Bien déterminé à prolonger au plus vite Kylian Mbappé, le PSG met le paquet en coulisses dans ce dossier, et Mauricio Pochettino a fait passer un message fort à l’attaquant français ce vendredi concernant son avenir au club.

Promis à un départ libre au Real Madrid il y a encore quelques semaines, Kylian Mbappé pourrait finalement prolonger son contrat in-extremis au PSG ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant français et son entourage se montrent de plus en plus réceptifs aux arguments avancés par la direction du PSG pour prolonger, même si aucune décision n’a encore été arrêtée dans l’esprit de Mbappé. En attendant, le PSG continue son opération séduction auprès de sa star…

« Le mieux pour Mbappé, c’est de prolonger »