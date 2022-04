Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jorge Mendes veut faire un cadeau au Qatar !

Publié le 8 avril 2022 à 11h45 par A.C.

Le célèbre agent de joueurs Jorge Mendes aimerait placer au PSG l’un de ses protégés avec Rafael Leao, ancien du LOSC actuellement à l’AC Milan.

« C’est notre Mbappé portugais ». C’est avec ces mots que Luis Campos qualifiait Rafael Leao en 2018, lorsqu’il avait réussi à le souffler au Sporting pour l’emmener au LOSC. Alors pourquoi ne pas miser sur lui justement, pour remplacer un Kylian Mbappé en fin de contrat ? Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain a regagné du terrain dans la prolongation du prodige français, mais pour le moment rien n’est signé et le danger d’un départ est donc toujours présent. Le PSG se prépare donc au pire et en Italie on assure que Leao pourrait devenir le remplaçant de Mbappé, même s’il ne sera pas facile de l’arracher à l’AC Milan.

Jorge Mendes aimerait placer Leao au PSG, mais...