Mercato - Barcelone : Joan Laporta est prévenu pour Renato Sanches !

Publié le 8 avril 2022 à 0h30 par B.C.

Lié au LOSC jusqu’en 2023, Renato Sanches est très apprécié par le FC Barcelone, mais de nombreux cadors européens sont à l’affût sur le milieu portugais.

En se relançant sous les couleurs du LOSC, Renato Sanches a réveillé l’intérêt de plusieurs cadors européens à son égard, dont celui du FC Barcelone. Comme vous l’a révélé le10sport.com cet hiver, le milieu lillois reste dans le collimateur de Joan Laporta, qui avait déjà tenté sa chance l’été dernier, sans finalement parvenir à convaincre le LOSC malgré un accord trouvé entre le Barça et Renato Sanches. Depuis, l’intérêt est toujours vif, mais le club culé est loin d’être le seul à l’affût.

Énorme concurrence pour Renato Sanches