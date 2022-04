Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le gros aveu de ce joueur sur son départ du Barça !

Publié le 7 avril 2022 à 23h30 par La rédaction

Désormais joueur de Tottenham, Emerson Royal revient sur les dessous de son départ du FC Barcelone lors du dernier mercato estival.

Le passage d’Emerson Royal au FC Barcelone aura été de courte durée. Arrivé chez les Blaugrana lors du mercato hivernal 2019, le latéral a immédiatement été prêté au Real Betis jusqu’en juin 2021. De retour en catalogne, le Brésilien n’a disputé que 3 rencontres, avant d’être vendu à Tottenham pour 25M€. Titulaire indiscutable chez les Spurs , le joueur de 23 ans est l’un des joueurs clés d’Antonio Conte, qui l’a utilisé à 33 reprises. Toutefois, si Emerson s’épanouit en Angleterre, celui-ci aurait aimé continuer son aventure au Barça, mais la situation économique du club ne semblait pas le permettre.

«Le Barça avait besoin d'argent. J'ai aidé le Barça et le Barça m'a aidé»