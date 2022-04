Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour ce dossier brûlant de Laporta !

Publié le 7 avril 2022 à 22h30 par La rédaction

Dans les petits papiers du FC Barcelone depuis plusieurs semaines, Noussair Mazraoui se rapprocherait de plus en plus du Bayern Munich.

Désireux de se renforcer, le FC Barcelone devrait se montrer très actif lors du prochain mercato estival. Alors que les problèmes financiers des Blaugrana ne semblent pas encore réglés, Joan Laporta regarde attentivement du côté des joueurs en fin de contrat, et cible plusieurs noms. En effet, si Andreas Christensen et Franck Kessié devraient bel et bien rejoindre la catalogne prochainement, le Barça ne compte pas s’arrêter là, et s’intéresse de près à Noussair Mazraoui. Indiscutable à l’Ajax Amsterdam, l’international marocain ne prolongera pas son bail, et quittera les Pays-Bas cet été. Cependant, les Barcelonais ne sont pas seuls sur ce dossier, et se serraient fait doubler par un autre géant européen.

Noussair Mazraoui se rapproche du Bayern Munich

Selon les informations de Fabrizio Romano, le Bayern Munich, qui convoite Noussair Mazraoui, a eu une réunion avec Mino Raiola ce jeudi. Si les derniers détails n’ont pas encore été réglés, cela ne serait plus qu’une question de jours, et l’international marocain serait très proche de rejoindre le nonuple champion d’Allemagne en titre. Le latéral ne serait toutefois pas le seul joueur de l’Ajax Amsterdam dans cette situation, puisque Ryan Gravenberch devrait suivre la même route, toujours selon le journaliste.