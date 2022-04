Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le coup de gueule d’Arteta sur le dossier Aubameyang !

Publié le 8 avril 2022 à 19h00 par Th.B.

Ne s’entendant plus avec Pierre-Emerick Aubameyang, Mikel Arteta a pris la décision, de concert avec le comité de direction d’Arsenal, de mettre un terme au contrat d’Aubameyang pour qu’il aille briller au FC Barcelone. Et alors que les Gunners ont essuyé un bel échec lundi, Arteta a perdu son calme en conférence de presse.

Écarté de l’effectif des Gunners de début décembre à la fin janvier, moment de la rupture de son contrat et de son arrivée libre au FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang ne cesse d’empiler les buts depuis au Barça , bien qu’il soit resté muet lors des deux dernières sorties du club culé. De son côté, le Arsenal de Mikel Arteta s’est lourdement incliné sur la pelouse de Crystal Palace lundi soir (3-0) alors que la course à la Ligue des champions bat son plein outre-Manche pour Arsenal qui est privé de C1 depuis 2017. De quoi faire enrager l’entraîneur d’Arsenal qui a été interrogé sur son choix de laisser partir deux cartouches offensives cet hiver, en les personnes de Pierre-Emerick Aubameyang et de Folarin Balogun.

Après la défaite d’Arsenal, Arteta dresse un constat clair sur le cas Aubameyang