Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça bouge pour cette piste de Pablo Longoria !

Publié le 8 avril 2022 à 20h10 par A.C.

Plus dans les plans de José Mourinho, Jordan Veretout pourrait bien quitter l’AS Roma à la fin de la saison, avec Pablo Longoria qui aimerait l’attirer à l’OM.

A quelques mois du début du mercato estival, Pablo Longoria semble déjà avoir plusieurs pistes chaudes et l’une d’entre elles concernerait Jordan Veretout. Plutôt performant avec l’AS Roma, le milieu de terrain semble avoir rencontré plusieurs problèmes ces dernières semaines, qui auraient grandement refroidi les relations avec José Mourinho. Ainsi, l’OM pourrait être une occasion pour Veretout de relancer sa carrière, sachant qu’il n’a pour le moment pas de nombreuses autres options. La Roma a toutefois récemment douché les espoirs de l’Olympique de Marseille, déclarant par le biais de son directeur sportif : « Il n’y a aucune rupture définitive avec Veretout ».

La Roma prépare le départ de Veretout