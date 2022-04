Mercato - OM

EXCLU - Mercato : L’OM arrive sur un crack de Ligue 1 !

Publié le 8 avril 2022 à 18h25 par Alexis Bernard

Selon nos informations exclusives, l’OM a ouvert le dossier menant à Mohamed-Ali Cho, la pépite du SCO Angers.

A 18 ans, le jeune Mohamed-Ali Cho a connu un début de carrière remarqué en Ligue 1. Sous les couleurs d’Angers, l’international Espoir signe de jolies prestations et peaufine son évolution sous les ordres de Gérald Baticle, nouvel entraîneur angevin. Mais le destin de Mohamed-Ali Cho a toutes les raisons de s’écrire ailleurs que dans l’Ouest de la France. Surveillé par le Borussia Dortmund, il est sur les radars de nombreuses autres écuries européennes.

L’OM est là et se prépare

Et selon nos informations, un club de Ligue 1 vient d’ouvrir très concrètement le dossier Mohamed-Ali Cho. Il s’agit de l’OM ! Pablo Longoria et ses équipes viennent d’entrer dans la danse en manifestant leur intérêt dans la perspective du prochain mercato. L’attaquant angevin n’a plus qu’un an de contrat (juin 2023) et apparait donc comme un candidat plus que certain pour l’été à venir. Angers, qui était déjà à l’écoute des offres l’été dernier, ne manquera pas l’occasion de le vendre à bon prix cet été. Et l’OM veut faire partie de la bataille…