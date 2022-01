Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Dortmund- Mohamed-Ali Cho (Angers), où ça en est vraiment

Publié le 14 janvier 2022 à 11h03 par Alexandre Higounet

Le Borussia Dortmund est annoncé proche d’un accord pour le jeune attaquant du SCO Angers Mohamed-Ali Cho. La réalité de l’intérêt du club allemand est beaucoup plus nuancée.

Ces derniers jours, plusieurs informations ont circulé selon lesquelles le RB Leipzig et le Borussia Dortmund étaient très intéressés par le jeune attaquant d’Angers, Mohamed-Ali Cho, dont la vente est évoquée pour le mercato hivernal. Son transfert à Dortmund ou Leipzig était considéré comme imminent.

Dortmund l’a supervisé

En milieu de semaine, les médias allemands ont démenti un intérêt du RB Leipzig. Selon nos informations, le Borussia Dortmund n’est pas non plus concrètement positionné aujourd’hui pour Mohamed-Ali Cho. Si effectivement le Borussia a suivi les prestations du Français, notamment lors du dernier mercato estival, dans le courant du mois d’août plus précisément, il n’a pas activé le dossier concrètement ni pris contact en vue d’un transfert.