Mercato - OL : Peter Bosz annonce la couleur pour le mercato !

Publié le 14 janvier 2022 à 8h48 par La rédaction mis à jour le 14 janvier 2022 à 8h53

En quête de nouveaux renforts en attaque à l’OL, Peter Bosz a fait le point sur le mercato hivernal.