Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Les confidences de Bosz sur son avenir !

Publié le 13 janvier 2022 à 20h20 par La rédaction

Alors que l’OL n’a pas les meilleurs résultats, l’avenir de Peter Bosz est remis en question. L’entraîneur des Gones est d’ailleurs lucide sur sa situation.