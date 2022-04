Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La bataille fait rage en coulisse pour Kamara !

Publié le 8 avril 2022 à 18h10 par La rédaction mis à jour le 8 avril 2022 à 18h20

Libre de tout contrat en juin prochain, Boubacar Kamara va bien quitter l’Olympique de Marseille lors du mercato estival. Auteur de bonnes prestations depuis ses débuts avec son club formateur, le milieu de terrain de 22 ans suscite beaucoup d’intérêt en Europe.

L’histoire d’amour entre Boubacar Kamara et l’Olympique de Marseille arrive à son terme. En fin de contrat le 30 juin prochain, le milieu de terrain ne prolongera pas son aventure dans la cité phocéenne, et quittera librement son club formateur. Utilisé à 38 reprises par Jorge Sampaoli cette saison, le joueur de 22 ans est l’un des éléments clés de l’OM depuis déjà plusieurs années, et ses performances ne laissent pas indifférents certains clubs européens.

Plusieurs clubs ciblent Boubacar Kamara