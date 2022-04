Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria revient sur cette énorme décision de McCourt !

Publié le 8 avril 2022 à 16h10 par T.M.

Suite à la colère des supporters, Frank McCourt s’est séparé de Jacques-Henri Eyraud, nommant alors Pablo Longoria comme président de l’OM. Une fonction évoquée par l’Espagnol.

Initialement arrivé à l’OM en tant que directeur du football, Pablo Longoria est aujourd’hui président du club phocéen. En février 2021, Frank McCourt a décidé d’opérer un énorme changement face à la gronde des supporters. Alors que Jacques-Henri Eyraud était au coeur des tensions, ce dernier a été remercié et c’est donc Longoria qui a été promu président. Désormais, l’Espagnol a ainsi les pleins pouvoirs à l’OM.

« Je suis fier de pouvoir représenter ce club »