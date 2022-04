Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : «Alexandre Mendy sera Caennais la saison prochaine»

Publié le 8 avril 2022 à 16h08 par Alexis Bernard

Interrogé par le10sport.com, le conseiller d’Alexandre Mendy répond aux rumeurs de départ pour l’attaquant vedette du Stade Malherbe de Caen.