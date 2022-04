Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les confidences d’Ancelotti sur le départ de Gareth Bale !

Publié le 8 avril 2022 à 16h00 par T.M.

Actuellement, Gareth Bale connait ses derniers moments au Real Madrid. Devant les journalistes, Carlo Ancelotti s’est confié sur l’avenir du Gallois.

Entre le Real Madrid et Gareth Bale, le divorce se rapproche. Le Gallois arrive au terme de son contrat et une prolongation n’est pas prévue pour l’attaquant de Carlo Ancelotti. Clairement plus en odeur de sainteté chez les Merengue, l’ancien de Tottenham ne sera pas conservé. A 32 ans, Bale connait donc actuellement ses derniers mois en tant que joueur du Real Madrid. Un futur départ évoqué ce vendredi en conférence de presse par Carlo Ancelotti.

« Il veut bien terminer dans ce club »