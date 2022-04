Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une excellente nouvelle pour Veretout !

Publié le 5 avril 2022 à 23h00 par A.C.

Cet été, l’OM pourrait accueillir un nouvel international français avec Jordan Veretout, qui semble prêt à quitter l’AS Roma.

Alors que Boubacar Kamara se dirige doucement mais surement vers un départ à la fin de son contrat, à l’Olympique de Marseille on s’affaire pour lui trouver un remplaçant. Ainsi, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Jordan Veretout, ancien de l’ASSE et du FC Nantes qui évolue actuellement à l’AS Roma. Pourtant, alors que la presse italienne parle d’une rupture totale entre le Français et son club, a Rome on a lancé un message clair à l’OM. « Il n’y a aucune rupture définitive avec Veretout » a déclaré Tiago Pinto, directeur sportif romain. « Il n’est pas disponible actuellement, mais nous souhaitons le récupérer le plus vite possible. Il a été un joueur important ces dernières années et nous attendons qu’il revienne pour améliorer l’équipe avec sa qualité et sa valeur ajoutée ». Pourtant, du côté de Veretout on semble avoir les idées claires.

Veretout veut quitter la Roma