Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe de la presse anglaise sur Paul Pogba !

Publié le 8 avril 2022 à 10h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec Manchester United et annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Paul Pogba ne sera finalement pas retenu par les Red Devils selon la presse anglaise, qui confirme son départ libre en fin de saison. Une aubaine pour le club parisien…

« Le fait qu’on parle de moi au PSG en France ? Je peux décider demain comme je peux décider pendant le mercato. C’est pas décidé, il n’y a rien. Rien de fait. Je veux juste bien revenir. Bien finir la saison, pour aussi préparer le Mondial. J’ai envie d’y être, d’assister à une autre Coupe du monde. On veut rentrer dans l’histoire aussi en gagnant deux fois d’affilée », confiait récemment Paul Pogba au micro de Téléfoot (29 ans) sur un possible transfert au PSG, qui souhaite l’attirer l’été prochain. Le milieu de terrain tricolore arrive en fin de contrat avec Manchester United, ce qui pourrait donc permettre à Leonardo de réussir un coup de maitre avec Pogba, et cette tendance semble se confirmer.

MU ne retiendra pas Pogba !