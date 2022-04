Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup dur pour Leandro Paredes !

Publié le 23 avril 2022 à 15h45 par Axel Cornic

Poussé vers la sortie du côté du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes aurait été proposé à plusieurs clubs étrangers... mais ne croulerait pas sous les offres.

Cet été, Leonardo semble déterminé à opérer un grand ménage au sein du Paris Saint-Germain, afin d’entamer un tout nouveau cycle. Ils sont donc nombreux à être annoncés sur le départ et cela semble notamment être le cas de Leandro Paredes, qui a peu à peu perdu sa place et qui pourrait voir Paul Pogba ou encore Lucas Paqueta débarquer à la fin de la saison. Un retour en Serie A a plusieurs fois été évoqué pour l’ancien de l’AS Roma, mais les choses semblent toutefois avoir changé. La Juventus travaillerait en effet sur d’autres dossiers actuellement, notamment avec le retour rêvé de Pogba ou encore le jeune Davide Frattesi et aurait déjà oublié le joueur du PSG.

De Paul plutôt que Paredes pour la Juventus