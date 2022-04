Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération à 150M€ prend forme pour Haaland !

Publié le 23 avril 2022 à 14h15 par Bernard Colas

Alors que le Borussia Dortmund aurait fixé son prix pour le transfert d’Erling Haaland, l’entourage du Norvégien aurait également les idées claires sur le montant de ses commissions.

Cet été, Erling Haaland devrait avoir l’embarras du choix pour son avenir. Après avoir brillé avec le Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien s’apprête à quitter le club de la Ruhr, et les cadors européens se bousculent pour s’attacher ses services. Comme annoncé par le10sport.com, le PSG est notamment attentif à sa situation en cas de départ de Kylian Mbappé, et il en est de même pour le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City. Les prétendants seraient d’ailleurs fixés sur le montant total de l’opération.

Le prix d’Haaland est fixé